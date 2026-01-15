Рада провалила розгляд законопроектів, важливих для ЄС і МВФ: про що мова

У Верховній Раді не знайшлося мінімальної кількості голосів, щоб включити до порядку денного законопроекти, важливі для отримання коштів від ЄС та підтримки МВФ.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада провалила голосування за включення до порядку денного двох законопроектів — №13620, №14067 необхідних для отримання коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility, та ще одного — №14025 — для підтримки МВФ.

Зокрема, законопроєкт №14025 про оподаткування доходів від цифрових платформ та зміни до банківського законодавства набрав лише 113 голосів з 226 мінімально необхідних.

Саме урядові законопроекти №14025 разом з №14026 утворили ініціативу щодо оподаткування доходів від цифрових платформ (так званий "податок на OLX").

Для Міжнародного валютного фонду проєкт №14025 — це prior action (попередні умови або обов'язкові кроки/маяки), адже Україна та МВФ досягли домовленості про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на 8,2 млрд доларів.

І МВФ озвучив додаткові умови для її затвердження. Серед них — пропозиція щодо оподаткування доходів від цифрових платформ.

Перший етап їх розгляду профільним податковим комітетом Верховної Ради вже пройдено — законопроєкти підтримані до ухвалення в першому читанні. Але в другому читанні Раді сьогодні розглянути законопроект не вдалося.

