В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14334 "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства". Документ обнародован на официальном сайте парламента и направлен на комплексное укрепление позиций государственного языка в публичном пространстве.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Законопроект предлагает расширить использование украинского языка во всех областях общественной коммуникации, повысить качество литературной нормы и очистить языковую систему от иноязычных элементов, прежде всего русских. Отдельное внимание авторы уделяют усовершенствованию отраслевой терминологии, развитию словообразования на украиноязычной основе и формированию устойчивого украиноязычного информационного пространства.

Также документ предусматривает развитие образования на украинском языке на всех уровнях и очистку анимного пространства от последствий колониальной политики. Согласно проекту, Национальная комиссия по стандартам государственного языка должна подготовить обновленное правописание до 1 февраля 2026 года.

Параллельно Национальная академия наук вместе с Национальной академией правовых наук до 1 марта 2026 года должны проанализировать законодательные тексты и предоставить выводы о терминах и словосочетаниях.

Кабинету Министров поручено до 1 марта этого года разработать единый стандарт уникального шрифта для оформления законов и других актов парламента. Кроме того, профильный комитет Совета должен подготовить предложения по усилению защиты государственного языка – от гарантий получения услуг на украинском языке до распространения языковых требований на соцсети и онлайн-медиа и введения ответственности за нарушение закона.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива призвана обеспечить образцовое применение украинского языка в правотворчестве, образовании, медиа и других областях общественной жизни.

Читайте на портале "Комментарии" — в Верховной Раде не нашлось минимального количества голосов, чтобы включить в повестку дня законопроекты, важные для получения средств от ЕС и поддержки МВФ.



