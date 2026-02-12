logo_ukra

Рада взяла паузу у роботі до кінця лютого: у чому причина
Рада взяла паузу у роботі до кінця лютого: у чому причина

Основними причинами "порожньої" зали ВР є перебування багатьох нардепів за кордоном

12 лютого 2026, 12:14
Кравцев Сергей

12 лютого Верховна Рада достроково завершила пленарний тиждень і не проводитиме голосувань до 24 лютого. У залі забракло депутатів для прийняття рішень. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у себе в Telegram.

Рада взяла паузу у роботі до кінця лютого: у чому причина

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Звертає на себе увагу, що сьогодні парламент не розглянув жодного питання через відсутність кворуму. Основними причинами "порожньої" зали є перебування багатьох нардепів за кордоном, а також отруєння після вчорашнього візиту до парламентської їдальні.

За словами Железняка, в роботі Ради оголошено паузу і до 24 лютого голосувань не планується.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Верховна Рада прийняла закон, який надає річну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Україні запровадили механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій без згоди батьків або законних представників. Відповідне рішення підтримала Верховна Рада України, повідомили в Мінестерстві внутрішніх справ України.

Згідно з ухваленим порядком, рішення про обов’язкову евакуацію ухвалюватимуть військові адміністрації — на підставі письмового звернення військового командування та після погодження з Координаційним штабом. Йдеться виключно про території, де тривають або можливі активні бойові дії та існує безпосередня загроза життю дітей.

У разі, якщо батьки або опікуни відмовляються вивозити дітей у безпечніші регіони, держава бере ініціативу на себе. Примусову евакуацію здійснюватиме поліцейський, який має право забрати дитину без згоди дорослих та передати її органам опіки й піклування.




