Хто отримає відстрочку від мобілізації: які зміни ухвалила Рада

Верховна Рада прийняла закон, який надає річну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради України.

Відстрочка від мобілізації. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, за нормою нового закону військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану проходили річну службу за контрактом і були звільнені за визначеними законами підставами, не підлягають призову протягом 12 місяців після звільнення.

За річну відстрочку від мобілізації для контрактників проголосували 243 народних депутати. Таким чином, закон створює певний "пільговий період" для контрактників, водночас дозволяючи їм повернутись у військо за власним бажанням.

Варто зазначити, що для набуття чинності прийнятий закон повинен підписати президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

