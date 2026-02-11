logo_ukra

Хто отримає відстрочку від мобілізації: які зміни ухвалила Рада

Верховна Рада ухвалила зміни для молодих контрактників

11 лютого 2026, 14:05
Автор:
Кравцев Сергей

Верховна Рада прийняла закон, який надає річну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховної Ради України.

Хто отримає відстрочку від мобілізації: які зміни ухвалила Рада

Відстрочка від мобілізації. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, за нормою нового закону військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану проходили річну службу за контрактом і були звільнені за визначеними законами підставами, не підлягають призову протягом 12 місяців після звільнення.

За річну відстрочку від мобілізації для контрактників проголосували 243 народних депутати. Таким чином, закон створює певний "пільговий період" для контрактників, водночас дозволяючи їм повернутись у військо за власним бажанням.

Варто зазначити, що для набуття чинності прийнятий закон повинен підписати президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Верховній Раді України розглядають ініціативи щодо арешту майна та фінансових активів військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування. Про це в інтерв’ю виданню Telegraf повідомив народний депутат від партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Руслан Горбенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – наявність законних підстав для відстрочки від мобілізації не означає її автоматичну дію без належного оформлення. На цьому наголосили у Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, закликавши чоловіків негайно легалізувати свій статус через застосунок "Резерв+" або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).




