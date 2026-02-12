Рада взяла паузу в работе до конца февраля: в чем причина

12 февраля Верховная Рада досрочно завершила пленарную неделю и не будет проводить голосования до 24 февраля. В зале не хватило депутатов для принятия решений. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Обращает на себя внимание, что сегодня парламент не рассмотрел ни одного вопроса из-за отсутствия кворума. Основными причинами "пустого" зала является пребывание многих нардепов за границей, а также отравление после вчерашнего визита в парламентскую столовую.

По словам Железняка, в работе Рады объявлена пауза и до 24 февраля голосований не планируется.

Читайте на портале "Комментарии" — Верховная Рада приняла закон, предоставляющий годовую отсрочку от мобилизации для молодежи, отслужившей по контракту во время военного положения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине введен механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий без согласия родителей или законных представителей. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада Украины, сообщили в министерстве внутренних дел Украины.

Согласно принятому порядку, решение об обязательной эвакуации будут приниматься военными администрациями — на основании письменного обращения военного командования и после согласования с Координационным штабом. Речь идет исключительно о территориях, где продолжаются или возможны активные боевые действия и существует непосредственная угроза жизни детей.

В случае, если родители или опекуны отказываются вывозить детей в более безопасные регионы, государство берет инициативу на себя. Принудительная эвакуация будет осуществляться полицейским, который имеет право забрать ребенка без согласия взрослых и передать его органам опеки и попечительства.



