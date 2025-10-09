Рада ухвалила закон, який скасовує низку платежів: хто з українців тепер платитиме менше

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону, який скасовує ряд платежів для військових та мешканців прифронтових районів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби ВР.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що документ передбачає звільнення від сплати адміністративного збору за низку реєстраційних дій для осіб, які безпосередньо постраждали внаслідок збройної агресії, а також для їх сімей.

Зокрема, пільги надаватимуться військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях, особам, звільненим із полону, членам сімей загиблих воїнів, людям з інвалідністю внаслідок війни, а також волонтерам, які діяли у районах бойових дій.

Пільги стосуються таких дій, як реєстрація права власності на нерухомість, відкриття бізнесу, реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо.

Нардепи впевнені, що процедура надання пільг буде максимально простою та зрозумілою, без додаткових довідок чи складних механізмів.

Раніше Кабмін ухвалив новий механізм роботи з прифронтовими регіонами. Він передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.

Наразі в Україні розгортається мережа місць тимчасового проживання для переселенців. Крім того, впроваджуються цифрові інструменти, які мають прискорити процес інтеграції людей у нових громадах.

