logo_ukra

BTC/USD

121847

ETH/USD

4338.91

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Рада ухвалила закон, який скасовує низку платежів: хто з українців тепер платитиме менше
commentss НОВИНИ Всі новини

Рада ухвалила закон, який скасовує низку платежів: хто з українців тепер платитиме менше

Пільги стосуються таких дій, як реєстрація права власності на нерухомість, відкриття бізнесу, реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо

9 жовтня 2025, 12:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону, який скасовує ряд платежів для військових та мешканців прифронтових районів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби ВР.

Рада ухвалила закон, який скасовує низку платежів: хто з українців тепер платитиме менше

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що документ передбачає звільнення від сплати адміністративного збору за низку реєстраційних дій для осіб, які безпосередньо постраждали внаслідок збройної агресії, а також для їх сімей.

Зокрема, пільги надаватимуться військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях, особам, звільненим із полону, членам сімей загиблих воїнів, людям з інвалідністю внаслідок війни, а також волонтерам, які діяли у районах бойових дій.

Пільги стосуються таких дій, як реєстрація права власності на нерухомість, відкриття бізнесу, реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо.

Нардепи впевнені, що процедура надання пільг буде максимально простою та зрозумілою, без додаткових довідок чи складних механізмів.

Раніше Кабмін ухвалив новий механізм роботи з прифронтовими регіонами. Він передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.

Наразі в Україні розгортається мережа місць тимчасового проживання для переселенців. Крім того, впроваджуються цифрові інструменти, які мають прискорити процес інтеграції людей у нових громадах.

Читайте на порталі "Коментарі" — Верховна Рада України провалила голосування за призначення суддів Конституційного Суду. Жоден із чотирьох кандидатів не набрав необхідних голосів народних депутатів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/razom/266776.html
Теги:

Новини

Всі новини