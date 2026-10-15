Рада ухвалила рішення, яке може змінити онлайн-шопінг українців

Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає нові правила оподаткування товарів, що купуються через закордонні інтернет-магазини та маркетплейси. За документ № 16051-1 проголосували 252 народні депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Ініціатива передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та запровадження податку на додану вартість (ПДВ) на покупки через іноземні електронні торгові майданчики незалежно від вартості замовлення. Таким чином, оподаткування може торкнутися недорогих товарів, які українці замовляють онлайн з-за кордону.

При цьому механізм сплати податку залежатиме від вартості відправлення. Якщо ціна покупки не перевищує 150 євро, нараховувати та перераховувати ПДВ має бути сама електронна платформа, через яку оформлено замовлення. Це означає, що обов'язок адміністрування податку покладається на маркетплейс, а не безпосередньо на покупця.

У документі передбачено виняток. Некомерційні відправлення вартістю 45 євро пропонують звільнити від ПДВ. Йдеться про посилки, які не призначені для комерційної діяльності та відповідають встановленим умовам.

Зміни торкаються популярного сегменту онлайн-покупок, коли українці замовляють одяг, електроніку, аксесуари та інші товари на закордонних майданчиках. Запровадження податку незалежно від вартості покупки може вплинути кінцеву ціну окремих замовлень.

Водночас сам факт ухвалення законопроекту ще не означає, що нові правила вже застосовуються до кожної посилки. Для оцінки наслідків важливо враховувати остаточний текст закону, дату набрання ним чинності та передбачений порядок нарахування податку.

Покупцям, які регулярно замовляють товари з-за кордону, варто стежити за подальшими рішеннями щодо запровадження нових правил та умов звільнення окремих відправлень від ПДВ.

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