Рада приняла решение, которое может изменить онлайн-шопинг украинцев

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий новые правила налогообложения товаров, приобретаемых через зарубежные интернет-магазины и маркетплейсы. За документ № 16051-1 проголосовали 252 народных депутата, сообщается на сайте парламента.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Инициатива предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и введение налога на добавленную стоимость (НДС) на покупки через иностранные электронные торговые площадки независимо от стоимости заказа. Таким образом, налогообложение может коснуться и недорогих товаров, которые украинцы заказывают онлайн из-за рубежа.

При этом механизм уплаты налога будет зависеть от стоимости отправления. Если цена покупки не превышает 150 евро, начислять и перечислять НДС должна будет сама электронная платформа, через которую оформлен заказ. Это означает, что обязанность по администрированию налога возлагается на маркетплейс, а не непосредственно на покупателя.

В документе предусмотрено и исключение. Некоммерческие отправления стоимостью до 45 евро предлагают освободить от НДС. Речь идет о посылках, которые не предназначены для коммерческой деятельности и соответствуют установленным условиям.

Изменения затрагивают популярный сегмент онлайн-покупок, когда украинцы заказывают одежду, электронику, аксессуары и другие товары на зарубежных площадках. Введение налога независимо от стоимости покупки может повлиять на конечную цену отдельных заказов.

Вместе с тем сам факт принятия законопроекта еще не означает, что новые правила уже применяются к каждой посылке. Для оценки последствий важно учитывать окончательный текст закона, дату вступления его положений в силу и предусмотренный порядок начисления налога.

Покупателям, регулярно заказывающим товары из-за границы, стоит следить за дальнейшими решениями относительно внедрения новых правил и условий освобождения отдельных отправлений от НДС.

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