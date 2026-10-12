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Рада открыла Украине путь к новым переговорам с ЕС: какой закон стал решающим

Депутаты поддержали документ об образовательных правах национальных меньшинств

12 октября 2026, 14:58
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Кравцев Сергей

Верховная Рада сделала важный шаг на пути Украины к членству в Европейском союзе. Народные депутаты приняли в целом законопроект №16119, регулирующий вопросы образования для национальных сообществ. От выполнения этого требования зависит дальнейшее продвижение евроинтеграционного процесса и возможность открыть новые переговорные кластеры с ЕС.

Рада открыла Украине путь к новым переговорам с ЕС: какой закон стал решающим

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Как сообщили в парламенте, за документ проголосовали 266 народных депутатов. Главе Верховной Рады поручили безотлагательно подписать закон и направить его на подпись президенту Украины.

Принятие документа имеет не только внутреннее образовательное значение, но и серьезный политический вес. Закон рассматривается как необходимое условие для продвижения переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

После выполнения этого требования Киев рассчитывает открыть второй и третий переговорные кластеры. Ожидается, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на ближайшей межправительственной конференции.

Переговорные кластеры охватывают отдельные направления законодательства и политики, которые страна-кандидат должна привести в соответствие с европейскими нормами. Их открытие позволит Украине перейти к следующему этапу сложного процесса интеграции.

Вопрос образования национальных меньшинств остается одним из важных пунктов европейской повестки Украины. Евросоюз ожидает от Киева соблюдения прав национальных сообществ и выполнения обязательств в рамках процесса вступления.

Теперь дальнейшее продвижение будет зависеть не только от принятия закона, но и от прохождения предусмотренных процедур. Для Украины это очередная проверка способности выполнять условия ЕС и сохранять темп реформ на пути к членству в объединении.

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