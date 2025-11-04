logo_ukra

Рада схвалила додаткову відстрочку від мобілізації: хто нею може скористатися

Парламент підтримав відстрочку від мобілізації для молоді, яка вже відслужила за контрактом

4 листопада 2025, 15:18
Верховна Рада прийняла за основу законопроект №13574 про 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби парламенту.

Рада схвалила додаткову відстрочку від мобілізації: хто нею може скористатися

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, право на відстрочку отримають військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які уклали контракт на один рік під час військового стану та вже звільнені зі служби.

Протягом 12 місяців після звільнення такі громадяни не підлягатимуть повторному призову на військову службу з мобілізації, якщо самі не виявлять бажання повернутися на службу.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", доповнивши її новою частиною, що передбачає відповідне право на відстрочку.

У Верховній Раді зазначають, що така норма необхідна для врегулювання ситуації, коли молоді військовослужбовці після звільнення з контрактної служби втрачали право на відстрочку та могли бути мобілізовані знову вже наступного дня після обліку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський повідомив, що на майбутнє після закінчення війни розглядаються різні формати контрактів, щоб мобілізовані військові могли перейти на контрактну службу. Про це глава держави сказав під час зустрічі із журналістами.

"Ми дуже хотіли б, щоб багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, які захочуть залишитися в армії, щоб з мобілізаційного статусу ці люди могли перейти на контракт", — сказав Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ЗСУ розповіли, що незабаром прийде на зміну мобілізації.




