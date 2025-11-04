Зеленский озвучил, что будет с армией сразу после завершения войны

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на будущее после окончания войны рассматриваются различные форматы контрактов, чтобы ныне мобилизованные военные могли перейти на контрактную службу. Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Он отметил, что рассматриваются контракты на такие периоды как один год, два, три, четыре, пять. Президент отметил, что это разный формат этих контрактов, который будет введен.
По его словам, также было прописано желаемое финансирование.
Как отметил президент, сегодня Министерство обороны Украины показывало различные форматы.
Как акцентировал Владимир Зеленский, он не хотел бы уменьшения личного состава Вооруженных сил Украины после окончания войны или после введения режима прекращения огня.
