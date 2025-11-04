Зеленский озвучил, что будет с армией сразу после завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на будущее после окончания войны рассматриваются различные форматы контрактов, чтобы ныне мобилизованные военные могли перейти на контрактную службу. Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время этой войны, героические лица, которые захотят остаться в армии, чтобы с мобилизационного статуса эти люди мог перейти на контракт", — сказал Зеленский.

Он отметил, что рассматриваются контракты на такие периоды как один год, два, три, четыре, пять. Президент отметил, что это разный формат этих контрактов, который будет введен.

По его словам, также было прописано желаемое финансирование.

"Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые все считают справедливыми для контракта. Я не буду говорить их, потому что, сначала надо иметь обеспечение финансовое для таких выплат", — добавил Зеленский.

Как отметил президент, сегодня Министерство обороны Украины показывало различные форматы.

"Сначала мы обеспечим. Сначала будут найдены все детали для этого финансирования, фонды и т.д., и потом мы скажем", — сообщил глава государства.

Как акцентировал Владимир Зеленский, он не хотел бы уменьшения личного состава Вооруженных сил Украины после окончания войны или после введения режима прекращения огня.

