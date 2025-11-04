Рада одобрила дополнительную отсрочку от мобилизации: кто ней может воспользоваться

Верховная Рада приняла за основу законопроект №13574 о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Согласно документу, право на отсрочку получат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракт на один год во время военного положения и уже уволены со службы.

В течение 12 месяцев после увольнения такие граждане не будут подлежать повторному призыву на военную службу по мобилизации, если сами не изъявят желания вернуться на службу.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", дополнив ее новой частью, которая предусматривает соответствующее право на отсрочку.

В Верховной Раде отмечают, что такая норма необходима для урегулирования ситуации, когда молодые военнослужащие после увольнения с контрактной службы теряли право на отсрочку и могли быть мобилизованы снова уже на следующий день после постановки на учет.

президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на будущее после окончания войны рассматриваются различные форматы контрактов, чтобы ныне мобилизованные военные могли перейти на контрактную службу. Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

"Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время этой войны, героические лица, которые захотят остаться в армии, чтобы с мобилизационного статуса эти люди мог перейти на контракт", — сказал Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ВСУ рассказали, что вскоре придет на смену мобилизации.



