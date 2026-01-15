logo_ukra

Чи можливий референдум про мирний план: у Раді дали пряму відповідь
НОВИНИ

Чи можливий референдум про мирний план: у Раді дали пряму відповідь

Олександр Мережко заявив, що за умов війни та воєнного стану ідея всенародного голосування не має ані предмета, ані практичного сенсу

15 січня 2026, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мирний план для України теоретично можна було б винести на всеукраїнський референдум, однак наразі в цьому немає жодного практичного сенсу. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Чи можливий референдум про мирний план: у Раді дали пряму відповідь

Олександр Мережко. Фото: з відкритих джерел

За словами народного депутата, ключова проблема полягає у відсутності чіткого предмета для голосування. Наразі незрозуміло, що саме могло б бути винесено на референдум, адже будь-які можливі формулювання потребують конкретних і юридично визначених рішень.

Мережко наголосив, що питання територіальних змін узагалі не можуть розглядатися, оскільки Конституція України прямо забороняє порушення територіальної цілісності держави. Таким чином, винесення на референдум пунктів, які стосуються поступок або зміни кордонів, є неможливим із правової точки зору.

Окремо парламентар звернув увагу й на практичний аспект. Проведення референдуму в умовах воєнного стану та повномасштабної війни він назвав фактично нереальним. Це стосується як організаційних питань, так і забезпечення безпеки громадян та легітимності результатів голосування.

Водночас Мережко визнав, що ідея референдуму може існувати на рівні теоретичних дискусій. Однак детальний аналіз необхідних передумов, за його словами, свідчить про те, що нині така ініціатива не має ані чіткого змісту, ані реальних перспектив для реалізації.

Депутат підсумував, що за нинішніх обставин обговорення референдуму радше є політичною абстракцією, ніж інструментом ухвалення конкретних рішень щодо завершення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував можливість проведення всеукраїнського референдуму та уточнив, які питання можуть винести на голосування. За його словами, у нинішніх умовах перед українцями може стояти лише одне питання щодо підтримки або відхилення мирної угоди.




Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/interv-yu-oleksandra-merezhka-1768412424.html
