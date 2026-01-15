Рада провалила рассмотрение законопроектов, важных для ЕС и МВФ: о чем речь

В Верховной Раде не нашлось минимального количества голосов, чтобы включить в повестку дня законопроекты, важные для получения средств от ЕС и поддержки МВФ.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Верховная Рада провалила голосование за включение в повестку дня двух законопроектов — №13620, №14067, необходимых для получения средств от ЕС по программе Ukraine Facility, и еще одного — №14025 — для поддержки МВФ.

В частности, законопроект №14025 о налогообложении доходов от цифровых платформ и изменениях в банковское законодательство набрал лишь 113 голосов из 226 минимально необходимых.

Именно правительственные законопроекты №14025 вместе с №14026 образовали инициативу по налогообложению доходов от цифровых платформ (так называемый "налог на OLX").

Для Международного валютного фонда проект №14025 – это prior action (предварительные условия или обязательные шаги/маяки), ведь Украина и МВФ достигли договоренности о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на 8,2 млрд долларов.

И МВФ озвучил дополнительные условия для его утверждения. Среди них – предложение по налогообложению доходов от цифровых платформ.

Первый этап их рассмотрения профильным налоговым комитетом Верховной Рады уже пройден – законопроекты поддержаны до принятия в первом чтении. Но во втором чтении Раде сегодня рассмотреть законопроект не удалось.

