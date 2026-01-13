logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Рада провалила голосування за призначення ключових міністрів та голови СБУ під час війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Рада провалила голосування за призначення ключових міністрів та голови СБУ під час війни

В Україні на четвертому році війни немає ключових міністрів та голови СБУ

13 січня 2026, 17:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Верховна Рада України провалила кадрові призначення. Про це повідомила низка нардепів із сесійної зали. Відомо, що було проголосовано за відставку голови СБУ Василя Малюка, міністра оборони Дениса Шмигаля  та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Проте призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики, а Федорова – на посаду міністра оборони Рада провалила.

Рада провалила голосування за призначення ключових міністрів та голови СБУ під час війни

Рада провалила голосування за призначення ключових міністрів та голови СБУ під час війни

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Тобто, у нас тепер ні міністра енергетики, ні міністра оборони, ні міністра юстиції, ні міністра цифрової трансформації.

На ключові посади, коли в містах тотальна проблема з відключеннями, коли на фронті важка ситуація, не змогли призначити міністрів". – написав Гончаренко та заявив, що голосування провалила неофіційна група в партії "Слуга народу", "яка відома тим, що працює в інтересах бізнесмена Іллі Павлюка. Налічує десь кілька десятків депутатів".

Проте нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк опублікував перелік тих нардепів, хто не голосував.

Рада провалила голосування за призначення ключових міністрів та голови СБУ під час війни - фото 2
Рада провалила голосування за призначення ключових міністрів та голови СБУ під час війни - фото 2

"Це дуже різні люди. Плюс, вже після 16:00 у Слуг впала явка. Тому точно не одна група, а прям ряд дуже не повʼязаних між собою депутатів", – пише Железняк.

Він також повідомив, що завтра з 10:30 призначено план голосування у ВР:

Призначення Федорова Міністром оборони

Продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Спроба призначити Шмигаля першим-віцепремʼєром та Міністром енергетики

Призначення Наталухи на голову Фонду держмайна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Комітет ВРУ з питань оборони переглянув вчорашнє рішення та повторно проголосував за відставку Василя Малюка з посади Голови СБУ. Про це повідомив народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини