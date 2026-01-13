Верховна Рада України провалила кадрові призначення. Про це повідомила низка нардепів із сесійної зали. Відомо, що було проголосовано за відставку голови СБУ Василя Малюка, міністра оборони Дениса Шмигаля та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Проте призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики, а Федорова – на посаду міністра оборони Рада провалила.

Рада провалила голосування за призначення ключових міністрів та голови СБУ під час війни

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Тобто, у нас тепер ні міністра енергетики, ні міністра оборони, ні міністра юстиції, ні міністра цифрової трансформації.

На ключові посади, коли в містах тотальна проблема з відключеннями, коли на фронті важка ситуація, не змогли призначити міністрів". – написав Гончаренко та заявив, що голосування провалила неофіційна група в партії "Слуга народу", "яка відома тим, що працює в інтересах бізнесмена Іллі Павлюка. Налічує десь кілька десятків депутатів".

Проте нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк опублікував перелік тих нардепів, хто не голосував.

"Це дуже різні люди. Плюс, вже після 16:00 у Слуг впала явка. Тому точно не одна група, а прям ряд дуже не повʼязаних між собою депутатів", – пише Железняк.

Він також повідомив, що завтра з 10:30 призначено план голосування у ВР:

▪ Призначення Федорова Міністром оборони

▪ Продовження воєнного стану та загальної мобілізації

▪ Спроба призначити Шмигаля першим-віцепремʼєром та Міністром енергетики

▪ Призначення Наталухи на голову Фонду держмайна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Комітет ВРУ з питань оборони переглянув вчорашнє рішення та повторно проголосував за відставку Василя Малюка з посади Голови СБУ. Про це повідомив народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк.