Верховная Рада Украины провалила кадровые назначения. Об этом сообщил ряд нардепов из сессионного зала. Известно, что проголосовали за отставку главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Однако назначение Шмыгаля на должность министра энергетики, а Федорова – на должность министра обороны Рада провалила.

Рада провалила голосование за назначение ключевых министров и главы СБУ во время войны

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"То есть у нас теперь ни министра энергетики, ни министра обороны, ни министра юстиции, ни министра цифровой трансформации.

На ключевые должности, когда в городах тотальная проблема с отключениями, когда на фронте тяжелая ситуация, не смогли назначить министров", – написал Гончаренко и заявил, что голосование провалила неофициальная группа в партии "Слуга народа", "известная тем, что работает в интересах бизнесмена Ильи Павлюка. Насчитывает где-то несколько десятков депутатов".

Однако нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал перечень не голосовавших нардепов.

"Это очень разные люди. Плюс уже после 16:00 у Слуг упала явка. Поэтому точно не одна группа, а прямо ряд очень не связанных между собой депутатов", – пишет Железняк.

Он также сообщил, что завтра с 10:30 назначен план голосования в ВР:

▪ Назначение Федорова Министром обороны

▪ Продление военного положения и общей мобилизации

▪ Попытка назначить Шмыгаля первым вице-премьером и Министром энергетики

▪ Назначение Наталухи на главу Фонда госимущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Комитет ВРУ по вопросам обороны пересмотрел вчерашнее решение и повторно проголосовал за отставку Василия Малюка с должности Главы СБУ. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк.