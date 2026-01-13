Рубрики
Недилько Ксения
Верховная Рада Украины провалила кадровые назначения. Об этом сообщил ряд нардепов из сессионного зала. Известно, что проголосовали за отставку главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Однако назначение Шмыгаля на должность министра энергетики, а Федорова – на должность министра обороны Рада провалила.
Рада провалила голосование за назначение ключевых министров и главы СБУ во время войны
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"То есть у нас теперь ни министра энергетики, ни министра обороны, ни министра юстиции, ни министра цифровой трансформации.
На ключевые должности, когда в городах тотальная проблема с отключениями, когда на фронте тяжелая ситуация, не смогли назначить министров", – написал Гончаренко и заявил, что голосование провалила неофициальная группа в партии "Слуга народа", "известная тем, что работает в интересах бизнесмена Ильи Павлюка. Насчитывает где-то несколько десятков депутатов".
Однако нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал перечень не голосовавших нардепов.
"Это очень разные люди. Плюс уже после 16:00 у Слуг упала явка. Поэтому точно не одна группа, а прямо ряд очень не связанных между собой депутатов", – пишет Железняк.
Он также сообщил, что завтра с 10:30 назначен план голосования в ВР:
▪ Назначение Федорова Министром обороны
▪ Продление военного положения и общей мобилизации
▪ Попытка назначить Шмыгаля первым вице-премьером и Министром энергетики
▪ Назначение Наталухи на главу Фонда госимущества.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Комитет ВРУ по вопросам обороны пересмотрел вчерашнее решение и повторно проголосовал за отставку Василия Малюка с должности Главы СБУ. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк.