Комітет ВРУ з питань оборони переглянув вчорашнє рішення та повторно проголосував за відставку Василя Малюка з посади Голови СБУ. Про це повідомив народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Комітет ВРУ з другої спроби проголосував за відставку Малюка: як це пояснили це рішення нардепи

Він повідомив, що голоси розподілилися так:

За — 12

Утримався — 1 (Веніславський)

Проти — 5 (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз).

Тобто станом на зараз подання Президента про звільнення Малюка з посади голови СБУ підтримано Комітетом.

За словами Железняка, сьогодні буде голосування у Раді з цього питання.

"Коротко:

▪ Опозиція вимагала доповідь Малюка

▪ Влада запевняла, що все ок

І Давід Арахамія підтвердив, що поки не буде внесення голови СБУ на призначення:

"Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде – як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю.

Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ", – наводить цитату колеги Железняк.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький оцінив кадрові зміни в Службі безпеки України після відставки Василя Малюка, наголосивши, що попри ризики для обороноздатності країни, в СБУ вдалося зберегти професійне ядро.

За його словами, відставку Малюка можна розцінювати як ослаблення оборонних можливостей держави, однак водночас служба не втратила найбільш досвідчених і результативних фахівців. Саме це коло, за словами Білецького, відповідало за розробку та реалізацію найрезонансніших і найефективніших спецоперацій останніх років.