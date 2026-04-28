Рада підтримала рішення: скільки щонайменше триватимуть війна та мобілізація
Рада підтримала рішення: скільки щонайменше триватимуть війна та мобілізація

Дію воєнного стану в Україні продовжено на 90 днів до 2 серпня 2026 року

28 квітня 2026, 13:25
Кравцев Сергей

Народні обранці підтримали президентський законопроєкт, яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні до 2 серпня 2026 року. Ухвалення цього рішення підтримало 315 народних депутатів України. 

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Ним продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 4 травня 2026 року на 90 діб, тобто до 2 серпня.

Варто звернути увагу, що таке голосування, де лише змінюються дати, вже відбувається в 19-тий раз.

27 квітня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Йдеться про документи №15197 та №15198.

Воєнний стан в Україні діє від початку повномасштабного вторгнення Росії та передбачає особливий правовий режим. Він дає розширені повноваження органам влади, військовому командуванню та місцевим адміністраціям для ефективної оборони держави та реагування на загрози. 

Паралельно продовжується і мобілізація. До служби можуть залучати військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров’я та не мають відстрочки. Молодші громадяни – від 18 до 25 років – підлягають мобілізації лише за окремих умов, зокрема якщо вони є офіцерами запасу або вже проходили строкову службу. Водночас вони можуть добровільно підписати контракт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна розгорнула масштабне будівництво оборонної лінії вздовж північного кордону – від Київське водосховища до міста Суми. Головна мета – максимально ускладнити або повністю зірвати будь-яку нову спробу наступу з боку Росія. Про це повідомив начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко. 




