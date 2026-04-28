Рада поддержала решение: сколько минимум будут продолжаться война и мобилизация

Народные избранники поддержали президентский законопроект, которым продлен срок действия военного положения в Украине до 2 августа 2026 года. Принятие этого решения поддержало 315 народных депутатов Украины.

Им продлен срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 4 мая 2026 на 90 суток, то есть до 2 августа.

Следует обратить внимание, что такое голосование, где только меняются даты, уже проходит в 19-й раз.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации. Речь идет о документах №15197 и №15198.

Военное положение в Украине действует с самого начала полномасштабного вторжения России и предусматривает особый правовой режим. Он дает расширенные полномочия органам власти, военному командованию и местным администрациям для эффективной обороны государства и реагирования на угрозы.

Параллельно продолжается и мобилизация. В службу могут привлекать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки. Младшие граждане – от 18 до 25 лет – подлежат мобилизации только при отдельных условиях, в частности, если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную службу. В то же время, они могут добровольно подписать контракт.

