Зеленський визначився чи буде продовжувати воєнний стан і мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Йдеться про документи №15197 та №15198, які мають затвердити відповідні укази глави держави.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Згідно з текстом одного з проєктів, передбачено продовження строку мобілізації на підставі указу від 27 квітня 2026 року. У разі ухвалення парламентом і підписання президентом нові правила набудуть чинності з 4 травня та діятимуть ще 90 днів – до 2 серпня.

Воєнний стан в Україні діє від початку повномасштабного вторгнення Росії та передбачає особливий правовий режим. Він дає розширені повноваження органам влади, військовому командуванню та місцевим адміністраціям для ефективної оборони держави та реагування на загрози.

Паралельно продовжується і мобілізація. До служби можуть залучати військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров’я та не мають відстрочки. Молодші громадяни – від 18 до 25 років – підлягають мобілізації лише за окремих умов, зокрема якщо вони є офіцерами запасу або вже проходили строкову службу. Водночас вони можуть добровільно підписати контракт.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть долучатися до служби або виконання оборонних завдань виключно за власним бажанням.

Очікується, що парламент розгляне законопроєкти найближчим часом, адже рішення має стратегічне значення на тлі тривалої війни та безпекових викликів.

