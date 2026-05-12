Рада — не трамвай: чому депутату від "Голосу" не дозволили піти з парламенту під час війни

Верховна Рада України не змогла достроково припинити повноваження народного депутата від фракції "Голос" Володимира Цабаля. Відповідну постанову підтримали лише 209 обранців, що виявилося недостатнім для ухвалення рішення. Ситуація викликала жваве обговорення серед колег по залу, які розійшлися в оцінках мотивів такого кроку.

Народна депутатка Мар’яна Безугла досить різко прокоментувала бажання колеги скласти мандат, нагадавши про військових, які не мають можливості звільнитися зі служби.



"Ще одного з "Голосу" звільняємо від обов'язків. Втомився. Мобілізовані не втомились, а він так. Насправді непоганий нардеп, але виявився нестійким? Чи піде на фронт?" — написала вона, додавши, що парламент зрештою "не відпустив" колегу.

Своєю чергою Олександр Федієнко назвав це проявом "спільної відповідальності", зазначивши жартома, що "парламент не відпускає своїх колег на волю".

Проте Максим Бужанський підкреслив, що відсутність голосів була свідомим рішенням частини депутатів, а не випадковістю.



"Рада — це не трамвай, з якого можна вийти на будь-якій зупинці, тим паче під час війни. Голосів у нас було вдосталь, ми просто не захотіли за це голосувати", — заявив Бужанський, зауваживши, що навіть рідна фракція Цабаля дала лише 12 голосів із 19.





Сам Ярослав Железняк констатував факт: "Навіть на складання мандата колегою Володимиром Цабалем не вистачило голосів. 209 сьогодні".

Таким чином, депутат залишається у статусі народного обранця та продовжує свою роботу в Раді.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у лавах парламентської більшості поглиблюється криза, яка супроводжується хвилею відмов від депутатських повноважень. За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Василя Мокана, ця ситуація не є раптовою, адже "заяви на складання мандату почали з'являтись ще у 2024 році — кризова ситуація серед нардепів наростала не один місяць".



