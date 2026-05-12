Рада — не трамвай: чому депутату від "Голосу" не дозволили піти з парламенту під час війни

Недилько Ксения
Верховна Рада України не змогла достроково припинити повноваження народного депутата від фракції "Голос" Володимира Цабаля. Відповідну постанову підтримали лише 209 обранців, що виявилося недостатнім для ухвалення рішення. Ситуація викликала жваве обговорення серед колег по залу, які розійшлися в оцінках мотивів такого кроку.
Верховна рада. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Мар’яна Безугла досить різко
прокоментувала бажання колеги скласти мандат, нагадавши про військових, які не
мають можливості звільнитися зі служби.
Проте Максим Бужанський підкреслив, що відсутність голосів
була свідомим рішенням частини депутатів, а не випадковістю.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що у лавах парламентської більшості поглиблюється
криза, яка супроводжується хвилею відмов від депутатських повноважень. За
словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Василя Мокана,
ця ситуація не є раптовою, адже "заяви на складання мандату почали
з'являтись ще у 2024 році — кризова ситуація серед нардепів наростала не один
місяць".