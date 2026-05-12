Рада - не трамвай: почему депутату от "Голоса" не разрешили уйти из парламента во время войны

Недилько Ксения
Верховная Рада Украины не смогла досрочно прекратить полномочия народного депутата от фракции "Голос" Владимира Цабаля. Соответствующее постановление было поддержано лишь 209 избранниками, что оказалось недостаточным для принятия решения. Ситуация вызвала оживленное обсуждение среди коллег по залу, разошедшихся в оценках мотивов такого шага.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Марьяна Безуглая достаточно резко прокомментировала желание коллеги составить мандат, напомнив о военных, не имеющих возможности уволиться со службы.
Однако Максим Бужанский подчеркнул, что отсутствие голосов было сознательным решением части депутатов, а не случайностью.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в рядах парламентского большинства усугубляется кризис, сопровождающийся волной отказов от депутатских полномочий. По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Василия Мокана, эта ситуация не является внезапной, ведь "заявления на составление мандата начали появляться еще в 2024 году — кризисная ситуация среди нардепов нарастала не один месяц".