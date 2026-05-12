Рада - не трамвай: почему депутату от "Голоса" не разрешили уйти из парламента во время войны
Рада - не трамвай: почему депутату от "Голоса" не разрешили уйти из парламента во время войны

Кейс Цабаля: Марьяна Безуглая и Максим Бужанский объяснили, почему нардеп должен остаться в должности

12 мая 2026, 19:27
Автор:
Недилько Ксения

Верховная Рада Украины не смогла досрочно прекратить полномочия народного депутата от фракции "Голос" Владимира Цабаля. Соответствующее постановление было поддержано лишь 209 избранниками, что оказалось недостаточным для принятия решения. Ситуация вызвала оживленное обсуждение среди коллег по залу, разошедшихся в оценках мотивов такого шага.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Марьяна Безуглая достаточно резко прокомментировала желание коллеги составить мандат, напомнив о военных, не имеющих возможности уволиться со службы.

"Еще одного из "Голоса" освобождаем от обязанностей. Устал. Мобилизированные не устали, а он да. На самом деле неплохой нардеп, но оказался неустойчивым? Уйдет ли на фронт?" — написала она, добавив, что парламент, в конце концов, "не отпустил" коллегу.

В свою очередь Александр Федиенко назвал это проявлением "общей ответственности", отметив в шутку, что "парламент не отпускает своих коллег на свободу" .

Однако Максим Бужанский подчеркнул, что отсутствие голосов было сознательным решением части депутатов, а не случайностью.

"Рада — это не трамвай, из которого можно выйти на любой остановке, тем более во время войны. Голосов у нас было достаточно, мы просто не захотели за это голосовать" , — заявил Бужанский, заметив, что даже родная фракция Цабаля дала только 12 голосов из 19.

Сам Ярослав Железняк констатировал факт: "Даже на сложение мандата коллегой Владимиром Цабалем не хватило голосов. 209 сегодня".
Таким образом депутат остается в статусе народного избранника и продолжает свою работу в Раде.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в рядах парламентского большинства усугубляется кризис, сопровождающийся волной отказов от депутатских полномочий. По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Василия Мокана, эта ситуация не является внезапной, ведь "заявления на составление мандата начали появляться еще в 2024 году — кризисная ситуация среди нардепов нарастала не один месяц".



