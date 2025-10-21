logo_ukra

BTC/USD

108944

ETH/USD

3890.23

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Рада достроково лишила мандата скандального нардепа
commentss НОВИНИ Всі новини

Рада достроково лишила мандата скандального нардепа

Анна Колісник із «Слуги народу» більше не має депутатського мандату

21 жовтня 2025, 14:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народні обранці достроково припинили повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Анни Колісник. За відповідне рішення проголосували 262 народні депутати.

Рада достроково лишила мандата скандального нардепа

Анна Колісник. Фото: із відкритих джерел

Як наголошується на сайті парламенту, Колісник написала заяву про складання депутатських повноважень ще 12 травня. 2 червня комітет розглянув його та рекомендував Верховній Раді прийняти його в цілому.

Варто зазначити, у жовтні 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народного депутата Анну Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.

За даними слідства, вона не вказала у декларації за 2020 рік інформацію про оренду двох квартир у Києві, частку у нежитловому приміщенні у Харкові та автомобіль. Загальна вартість невідбитого майна за оцінками детективів перевищувала 4,4 мільйона гривень.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною у пропуску судового засідання та наклав на неї штраф у розмірі 1342 гривні. Водночас, депутата звільнили від покарання через закінчення термінів давності.

У червні того ж року Апеляційна палата ВАКС остаточно закрила кримінальне провадження проти Колісник за звинуваченням у недостовірному декларуванні.

Також ще 2021 року Анна Колісник "прославилася", засвітивши своє листування у сесійній залі парламенту, коли написала повідомлення з текстом: "треба валити з цієї країни".

Тоді 30 березня у парламенті виступав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак — який, зокрема, доповів про нарощування російських військ біля кордонів та розповів деталі загибелі українських бійців 26 березня під час обстрілу біля селища Шуми — на кадрах зафіксовано, як нардеп листувала у телефоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — до якого числа в Україні продовжено мобілізацію та воєнний стан: підсумки голосування у Раді.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини