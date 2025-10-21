Рада достроково лишила мандата скандального нардепа

Народні обранці достроково припинили повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Анни Колісник. За відповідне рішення проголосували 262 народні депутати.

Анна Колісник. Фото: із відкритих джерел

Як наголошується на сайті парламенту, Колісник написала заяву про складання депутатських повноважень ще 12 травня. 2 червня комітет розглянув його та рекомендував Верховній Раді прийняти його в цілому.

Варто зазначити, у жовтні 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народного депутата Анну Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.

За даними слідства, вона не вказала у декларації за 2020 рік інформацію про оренду двох квартир у Києві, частку у нежитловому приміщенні у Харкові та автомобіль. Загальна вартість невідбитого майна за оцінками детективів перевищувала 4,4 мільйона гривень.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною у пропуску судового засідання та наклав на неї штраф у розмірі 1342 гривні. Водночас, депутата звільнили від покарання через закінчення термінів давності.

У червні того ж року Апеляційна палата ВАКС остаточно закрила кримінальне провадження проти Колісник за звинуваченням у недостовірному декларуванні.

Також ще 2021 року Анна Колісник "прославилася", засвітивши своє листування у сесійній залі парламенту, коли написала повідомлення з текстом: "треба валити з цієї країни".

Тоді 30 березня у парламенті виступав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак — який, зокрема, доповів про нарощування російських військ біля кордонів та розповів деталі загибелі українських бійців 26 березня під час обстрілу біля селища Шуми — на кадрах зафіксовано, як нардеп листувала у телефоні.

