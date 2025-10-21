logo

До какого числа в Украине продлена мобилизация и военное положение: итоги голосования в Раде
До какого числа в Украине продлена мобилизация и военное положение: итоги голосования в Раде

Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток

21 октября 2025, 12:48
Автор:
Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", Верховная Рада приняла законопроект о продлении военного положения в Украине 14128, который внес президент Владимир Зеленский. Законопроект поддержали 317 народных депутатов.

До какого числа в Украине продлена мобилизация и военное положение: итоги голосования в Раде

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Таким образом, военное положение и, соответственно, мобилизация будет продлены с 5 ноября до 3 февраля 2026 года.

По факту в парламенте состоялось 17-е голосование за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях наступает особый период. В это время меняется режим работы экономики, органов власти, местного самоуправления, Вооруженных сил и других структур.

Мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине разоблачили еще 20 организаторов схем уклонения от мобилизации. 

В Службе безопасности Украины сообщили, что фигуранты за суммы от 3 до 14 тыс. долларов помогали военнообязанным избежать призыва. Незаконные схемы разоблачили в разных регионах Украины. 

В Черниговской области два местных жителя помогали уклоняющимся "поступить" в один из вузов. Еще один фигурант устраивал клиентов на местное предприятие критической инфраструктуры для получения бронирования. 

В Киеве врач-рентгенолог и медсестра продавали справки о плохом здоровье, которые позволяли "списать" военнообязанных по военному учету.

В Прикарпатье пять работников транспортной компании оформляли военнообязанных водителями международных рейсов. Это давало возможность беспрепятственного выезда за границу. 

В Уманском районе Черкасской области специалист земельного отдела горсовета, вместе с врачом-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фиктивные медицинские справки для отсрочки от призыва.




