До какого числа в Украине продлена мобилизация и военное положение: итоги голосования в Раде

Как передает портал "Комментарии", Верховная Рада приняла законопроект о продлении военного положения в Украине 14128, который внес президент Владимир Зеленский. Законопроект поддержали 317 народных депутатов.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Таким образом, военное положение и, соответственно, мобилизация будет продлены с 5 ноября до 3 февраля 2026 года.

По факту в парламенте состоялось 17-е голосование за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

С момента объявления мобилизации или введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях наступает особый период. В это время меняется режим работы экономики, органов власти, местного самоуправления, Вооруженных сил и других структур.

Мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине разоблачили еще 20 организаторов схем уклонения от мобилизации.

В Службе безопасности Украины сообщили, что фигуранты за суммы от 3 до 14 тыс. долларов помогали военнообязанным избежать призыва. Незаконные схемы разоблачили в разных регионах Украины.

В Черниговской области два местных жителя помогали уклоняющимся "поступить" в один из вузов. Еще один фигурант устраивал клиентов на местное предприятие критической инфраструктуры для получения бронирования.

В Киеве врач-рентгенолог и медсестра продавали справки о плохом здоровье, которые позволяли "списать" военнообязанных по военному учету.

В Прикарпатье пять работников транспортной компании оформляли военнообязанных водителями международных рейсов. Это давало возможность беспрепятственного выезда за границу.

В Уманском районе Черкасской области специалист земельного отдела горсовета, вместе с врачом-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фиктивные медицинские справки для отсрочки от призыва.



