Рада досрочно забрала мандат у скандального нардепа

Народные избранники досрочно прекратили полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник. За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

Анна Колесник.

Как отмечается на сайте парламента, Колесник написала заявление о сложении депутатских полномочий еще 12 мая. 2 июня, комитет рассмотрел его и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом.

Стоит отметить, в октябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили народному депутату Анне Колесник о подозрении в недостоверном декларировании.

По данным следствия, она не указала в декларации за 2020 год информацию об аренде двух квартир в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль. Общая стоимость неотраженного имущества, по оценкам детективов, превышала 4,4 миллиона гривен.

Весной 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Колесник виновной в пропуске судебного заседания и наложил на нее штраф в размере 1342 гривны. В то же время депутата освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

В июне того же года Апелляционная палата ВАКС окончательно закрыла уголовное производство против Колесник по обвинению в недостоверном декларировании.

Также еще в 2021 году Анна Колесник "прославилась", засветив свою переписку в сессионном зале парламента, когда написала сообщение с текстом: "надо валить из этой страны".

Тогда 30 марта в парламенте выступал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак — который, в частности, доложил о наращивании российских войск у границ и рассказал детали гибели украинских бойцов 26 марта во время обстрела возле поселка Шумы — на кадрах зафиксировано, как нардеп вела переписку в телефоне.

