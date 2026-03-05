ППО за власний кошт: у Раді пропонують податкові пільги для підприємств, які змушені закуповувати РЕБ та озброєння

Народний депутат Дмитро Разумков гостро відреагував на ідею надання бізнесу права самостійно забезпечувати протиповітряну оборону своїх об’єктів. На його переконання, такий підхід є спробою держави перекласти власні оборонні функції на плечі підприємців, які й так працюють у надскладних умовах.

Верховна рада. Фото з відкритих джерел

Політик наголосив, що український бізнес з початку повномасштабного вторгнення не лише сплачує підвищені податки, а й став опорою національної безпеки. Проте замість обіцяної підтримки, підприємства стикаються з посиленням тиску та дефіцитом кадрів через провальну політику мобілізації.

"Тепер йому треба ще й збирати вогневі групи, навчати їх, купувати собі РЕБи і ППО", — підкреслив Разумков, додавши, що у такому разі було б справедливо звільнити бізнес від частини податків, які спрямовуються на сектор безпеки.

Депутат також нагадав про невиконані обіцянки уряду щодо податкових канікул та поставив питання щодо ефективності використання коштів, виділених на захист енергосистеми.

"Куди Кубраков і компанія поділи мільярди, які мали захистити критичну інфраструктуру цієї зими? Виходить, оскільки чиновники не впорались, хай робить бізнес?", — резюмував нардеп, зазначивши, що підприємці впораються, але тоді виникає питання доцільності утримання такого державного апарату.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна зацікавлена у непублічній співпраці з державами Близького Сходу для зміцнення протиповітряної оборони та спільної боротьби з іранськими безпілотниками. Про це заявив президент Володимир Зеленський, окреслюючи перспективи технологічного обміну.