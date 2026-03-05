«Тихий» обмін: що Зеленський запропонував країнам Близького Сходу в обмін на ракети до Patriot

Україна зацікавлена у непублічній співпраці з державами Близького Сходу для зміцнення протиповітряної оборони та спільної боротьби з іранськими безпілотниками. Про це заявив президент Володимир Зеленський, окреслюючи перспективи технологічного обміну.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами глави держави, Україна готова запропонувати партнерам власні інноваційні рішення у сфері боротьби з БПЛА в обмін на критично важливі боєприпаси для західних систем ППО.

"Ми б хотіли "тихенько" отримати від країн ракети для Patriot і передати їм дрони для перехоплення", — наголосив Президент.

Володимир Зеленський також навів приголомшливе порівняння інтенсивності бойових дій та запасів озброєння. Він зауважив, що країни Близького Сходу під час нещодавнього загострення лише за три доби використали близько 800 ракет типу PAC-3, які є ключовими для збиття балістичних цілей.

Президент підкреслив масштаб дефіциту в Україні, зазначивши, що такої кількості боєприпасів саме цієї модифікації в нашої держави "ніколи не було за увесь період війни". Таке порівняння демонструє нагальну потребу Києва у пошуку альтернативних джерел постачання ракет для захисту неба від російського терору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо загострення ситуації на Близькому Сході. Головною темою стали загрози, які несе іранський режим не лише регіону, а й світовій стабільності, та роль України у подоланні цієї кризи. За словами глави держави, дії Тегерана вже призвели до зупинки судноплавства через Ормузьку протоку та дестабілізації цін на енергоносії.