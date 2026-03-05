ПВО за свой счет: в Раде предлагают налоговые льготы для предприятий, которые вынуждены закупать РЭБ и вооружение

Народный депутат Дмитрий Разумков остро отреагировал на идею предоставления бизнесу права самостоятельно обеспечивать противовоздушную оборону своих объектов. По его убеждению, такой подход является попыткой государства переложить свои оборонные функции на плечи предпринимателей, которые и так работают в сверхсложных условиях.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Политик подчеркнул, что украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения не только платит повышенные налоги, но стал опорой национальной безопасности. Однако вместо обещанной поддержки предприятия сталкиваются с усилением давления и дефицитом кадров из-за провальной политики мобилизации.

"Теперь ему нужно еще и собирать огневые группы, обучать их, покупать себе РЭБы и ПВО", — подчеркнул Разумков, добавив, что в таком случае было бы справедливо освободить бизнес от части налогов, направляемых на сектор безопасности.

Депутат также напомнил о невыполненных обещаниях правительства относительно налоговых каникул и поставил вопрос об эффективности использования средств, выделенных на защиту энергосистемы.

"Куда Кубраков и компания дели миллиарды, которые должны были защитить критическую инфраструктуру этой зимой? Выходит, поскольку чиновники не справились, пусть делает бизнес?", — резюмировал нардеп, отметив, что предприниматели справятся, но тогда возникает вопрос о целесообразности содержания такого государственного аппарата.

