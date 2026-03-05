ПВО за свой счет: в Раде предлагают налоговые льготы для предприятий, которые вынуждены закупать РЭБ и вооружение

Рубрики
Недилько Ксения
Народный депутат Дмитрий Разумков остро отреагировал на идею предоставления бизнесу права самостоятельно обеспечивать противовоздушную оборону своих объектов. По его убеждению, такой подход является попыткой государства переложить свои оборонные функции на плечи предпринимателей, которые и так работают в сверхсложных условиях.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Политик подчеркнул, что украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения не только платит повышенные налоги, но стал опорой национальной безопасности. Однако вместо обещанной поддержки предприятия сталкиваются с усилением давления и дефицитом кадров из-за провальной политики мобилизации.
Депутат также напомнил о невыполненных обещаниях правительства относительно налоговых каникул и поставил вопрос об эффективности использования средств, выделенных на защиту энергосистемы.
