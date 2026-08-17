Росіяни стискають кільце: Мар'яна Безугла назвала найкращу кандидатуру на посаду очільника українського фронту

Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з ініціативою щодо радикальних кадрових змін у вищому військовому керівництві. На її думку, найкращим кандидатом на посаду повноцінного очільника Командування об'єднаних сил ЗСУ, розгорнутого на всю зону бойових дій, є засновник "Азову" та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.

Андрій Білецький

"Ніяким чином не ідеалізую Андрія Білецького, — зазначає політикиня, — але за сукупністю навичок не бачу кращої кандидатури на керівника українського фронту".

Водночас депутатка висловила серйозний скептицизм щодо того, чи наважиться влада на таке призначення через бюрократичні перепони та попередні кадрові помилки. Вона нагадала, що свого часу цю посаду обіймав Юрій Содоль, якого довелося знімати з посади через гучні розслідування, суспільний резонанс і компрометуючі світлини.

Ситуація на передовій, за словами Безуглої, вимагає негайних дій і не залишає часу на зволікання.

"Росіяни стискають кільце навколо ключової частини Донецького регіону, — попереджає вона, — підбираються до таких обласних центрів, як Запоріжжя, Харків і Суми, а також нарощують удари по всій країні".

Депутатка додала, що восени варто очікувати кратного збільшення ворожих атак.

Кінцеве слово у цьому питанні, як наголошує Безугла, залишається за найвищим керівництвом держави.

"Рішення тут не лише за Драпатим, — резюмує нардепка, — а й за Зеленським, звичайно. Перш за все".

На її думку, якщо Білецького так і залишать керувати виключно на рівні армійського корпусу без подальшого просування, це стане черговим негативним маркером для суспільства.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у політичному просторі України тема потенційних президентських виборів залишається гіпотетичною, але активно обговорюваною. За даними низки соціологічних опитувань різних дослідницьких центрів, у фокусі громадської уваги стабільно перебувають чотири фігури: Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов та Андрій Білецький.



