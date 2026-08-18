«Возвращение в партийные ряды»: Марьяна Безуглая снова стала членом фракции «Слуга народа»

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая вернулась в состав парламентской фракции политической партии "Слуга народа". Соответствующее решение о возобновлении ее членства в провластной команде уже официально объявлено в стенах Верховной Рады.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Этому шагу предшествовал период самостоятельной деятельности депутата вне фракционного объединения.

Напомним, в феврале 2024 года Безуглая была исключена из партии. Этот процесс состоялся по инициативе самой избранницы, ведь она лично подала официальное заявление о выходе из политической силы.

Пока детали возобновления сотрудничества и мотивы принятия такого консолидированного решения фракцией не разглашаются. Возвращение Безуглой к монобольшинству усилит присутствие фракции в сессионном зале при принятии важных оборонных и социальных законодательных инициатив.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая выступила с инициативой относительно радикальных кадровых изменений в высшем военном руководстве. По ее мнению, лучшим кандидатом на должность полноценного руководителя Командования объединенных сил ВСУ, развернутого во всю зону боевых действий, является основатель "Азова" и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий.

В то же время депутат выразила серьезный скептицизм относительно того, решится ли власть на такое назначение из-за бюрократических преград и предварительных кадровых ошибок. Она напомнила, что в свое время эту должность занимал Юрий Содоль, которого пришлось снимать с должности из-за громких расследований, общественного резонанса и компрометирующих фотографий.









