«Потім уже прилетіло»: Олексій Гончаренко заявив про тяжкі наслідки кадрових переведень в армії

Народний депутат Олексій Гончаренко під час виступу у Верховній Раді закликав до негайного посилення протиповітряної оборони, наголосивши, що безпека неба є ключовим фактором виживання всієї країни. Парламентар розкритикував минулі рішення щодо переведення військових фахівців у піхоту та закликав створити систему мотивації для залучення найкращих людей до захисту повітряного простору.

Олексій Гончаренко

Гончаренко заявив, що законодавчий орган має змінити фокус своєї діяльності та зосередитися на ключовому питанні безпеки громадян, оскільки загроза з повітря зараз безпосередньо впливає на кожну сферу суспільного життя.

"Сьогодні звернувся до Верховної Ради щодо ППО, бо зараз є лише одна тема — українське небо, — наголосив політик, окреслюючи критичність ситуації. — І це відчувають всі".

Депутат підкреслив, що без надійного щита над головою неможливо забезпечити базові потреби держави. На його переконання, замість внутрішніх процедурних питань Раді слід думати про те, як функціонуватимуть освітні заклади, медична система та бізнес у воєнних реаліях.

"Нам потрібно зараз вирішити не питання, як буде працювати Рада, а як буде працювати вся країна, — заявив нардеп, — як діти підуть до школи, як лікарні будуть у лікарнях і як буде працювати економіка".

Гончаренко нагадав колегам про свої давні попередження щодо кадрових рішень в армії, які, на його думку, послабили оборонний потенціал. Він зауважив, що ігнорування проблеми переведення кваліфікованих бійців до інших підрозділів зараз демонструє свої негативні результати.

"Один з варіантів вирішення — ППО, — зазначив парламентар, вказуючи на системні прорахунки. — Коли я ще з 2024 року з трибуни Ради виступав проти переводів у піхоту, всі мовчали. Зараз маємо наслідки".

Для виправлення ситуації нардеп запропонував розробити дієві механізми залучення нових кадрів. Він вважає, що держава має запропонувати вигідні контракти та фінансові стимули для залучення вмотивованої молоді до підрозділів протиповітряної оборони, адже техніка без належного обслуговування не працюватиме.

"Потрібно повернути найкращих людей у ППО, — резюмував Олексій Гончаренко, закликаючи до негайних дій. — Потрібні контракти та мотивація для молодих та сильних людей долучатися до захисту неба. Ми відкладали ППО на потім, але потім вже прилетіло, і буде прилітати далі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський різко засудив дії російських окупантів, які спробували зірвати День знань повітряною тривогою, змусивши школярів ховатися в бомбосховищах.