«Вони просто кончені зовсім»: Зеленський емоційно відреагував на зрив росіянами свята 1 вересня

Президент України Володимир Зеленський різко засудив дії російських окупантів, які спробували зірвати День знань повітряною тривогою, змусивши школярів ховатися в бомбосховищах. Перебуваючи у відновленому ліцеї на Київщині, Глава держави наголосив, що ворог перейшов усі межі моралі, свідомо роблячи маленьких дітей заручниками та безпосередніми учасниками війни.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Сьогодні Глава держави завітав до одного з відбудованих освітніх закладів Київської області, щоб особисто привітати першокласників із початком їхнього першого навчального року. Проте через оголошення масштабної повітряної загрози Президенту разом із малечею та вчителями довелося негайно спуститися до безпечного підземного приміщення.

Спілкуючись із представниками медіа безпосередньо з бомбосховища, Володимир Зеленський не стримав емоцій через цинізм дій країни-агресора.

"На жаль, росіяни просто кончені зовсім, — відверто заявив Президент України, реагуючи на вимушене перебування школярів у безпековій зоні. — Перше вересня, діти. Навіть серед будь-яких ворогів є розуміння, що діти — це діти".

Він з обуренням додав, що військово-політичне керівництво РФ та її армія свідомо ігнорують загальноприйняті правила ведення війни та гуманітарні норми. За словами лідера країни, Москва навмисно намагається позбавити українське покоління нормального майбутнього.

"А росіяни роблять дітей учасниками війни, — підкреслив Глава держави, констатуючи підступність дій ворога. — Зараз немає найголовнішого — миру, а окупанти намагаються сорвати навчальний процес".

Попри намагання загарбників залякати українців та повністю дезорганізувати роботу шкіл, у закладі наголосили, що освітній процес усе одно триватиме, а сучасні облаштовані сховища дозволяють проводити уроки навіть під час тривог.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у вівторок, 1 вересня, та у ніч цього ж дня Київ опинився під атакою безпілотників, балістики та крилатих ракет. У столиці пролунали вибухи, а в кількох районах зафіксували наслідки падіння уламків боєприпасів. У житлових будинках спалахнули пожежі.