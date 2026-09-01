«Потом уже прилетело»: Алексей Гончаренко заявил о тяжелых последствиях кадровых переводов в армии

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Недилько Ксения
Народный депутат Алексей Гончаренко во время выступления в Верховной Раде призвал к немедленному усилению противовоздушной обороны, отметив, что безопасность неба является ключевым фактором выживания всей страны. Парламентарий подверг критике прошлые решения по переводу военных специалистов в пехоту и призвал создать систему мотивации для привлечения лучших людей к защите воздушного пространства.
Алексей Гончаренко
Гончаренко заявил, что законодательный орган должен изменить фокус своей деятельности и сосредоточиться на ключевом вопросе безопасности граждан, поскольку угроза с воздуха сейчас оказывает непосредственное влияние на каждую сферу общественной жизни.
Депутат подчеркнул, что без надежного щита над головой невозможно обеспечить базовые нужды государства. По его убеждению, вместо внутренних процедурных вопросов Рада должна думать о том, как будут функционировать образовательные учреждения, медицинская система и бизнес в военных реалиях.
Гончаренко напомнил коллегам о своих давних предупреждениях по кадровым решениям в армии, которые, по его мнению, ослабили оборонный потенциал. Он отметил, что игнорирование проблемы перевода квалифицированных бойцов в другие подразделения сейчас демонстрирует свои негативные результаты.
Для исправления ситуации нардеп предложил разработать действенные механизмы привлечения новых кадров. Он считает, что государство должно предложить выгодные контракты и финансовые стимулы для привлечения мотивированной молодежи в подразделения противовоздушной обороны, ведь техника без надлежащего обслуживания не будет работать.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил действия российских оккупантов, попытавшихся сорвать День знаний воздушной тревогой, заставив школьников прятаться в бомбоубежищах.