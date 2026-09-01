«Потом уже прилетело»: Алексей Гончаренко заявил о тяжелых последствиях кадровых переводов в армии

Народный депутат Алексей Гончаренко во время выступления в Верховной Раде призвал к немедленному усилению противовоздушной обороны, отметив, что безопасность неба является ключевым фактором выживания всей страны. Парламентарий подверг критике прошлые решения по переводу военных специалистов в пехоту и призвал создать систему мотивации для привлечения лучших людей к защите воздушного пространства.

Алексей Гончаренко

Гончаренко заявил, что законодательный орган должен изменить фокус своей деятельности и сосредоточиться на ключевом вопросе безопасности граждан, поскольку угроза с воздуха сейчас оказывает непосредственное влияние на каждую сферу общественной жизни.

"Сегодня обратился в Верховную Раду по поводу ПВО, потому что сейчас только одна тема — украинское небо, — подчеркнул политик, очерчивая критичность ситуации. – И это чувствуют все".

Депутат подчеркнул, что без надежного щита над головой невозможно обеспечить базовые нужды государства. По его убеждению, вместо внутренних процедурных вопросов Рада должна думать о том, как будут функционировать образовательные учреждения, медицинская система и бизнес в военных реалиях.

"Нам нужно сейчас решить не вопрос, как будет работать Рада, а как будет работать вся страна, — заявил нардеп, — как дети пойдут в школу, как больницы будут в больницах и как будет работать экономика".

Гончаренко напомнил коллегам о своих давних предупреждениях по кадровым решениям в армии, которые, по его мнению, ослабили оборонный потенциал. Он отметил, что игнорирование проблемы перевода квалифицированных бойцов в другие подразделения сейчас демонстрирует свои негативные результаты.

"Один из вариантов решения – ПВО, – отметил парламентарий, указывая на системные просчеты. — Когда я с 2024 года с трибуны Рады выступал против переводов в пехоту, все молчали. Сейчас есть последствия".

Для исправления ситуации нардеп предложил разработать действенные механизмы привлечения новых кадров. Он считает, что государство должно предложить выгодные контракты и финансовые стимулы для привлечения мотивированной молодежи в подразделения противовоздушной обороны, ведь техника без надлежащего обслуживания не будет работать.

"Нужно вернуть лучших людей в ПВО, — резюмировал Алексей Гончаренко, призывая к немедленным действиям. — Нужны контракты и мотивация для молодых и сильных людей приобщаться к защите неба. Мы откладывали ПВО на потом, но потом уже прилетело и будет прилетать дальше".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил действия российских оккупантов, попытавшихся сорвать День знаний воздушной тревогой, заставив школьников прятаться в бомбоубежищах.