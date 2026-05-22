Податок на посилки вже на фініші: у Раді різко змінилися голоси за скандальний закон

У Верховній Раді суттєво зросли шанси на ухвалення резонансного законопроєкту про оподаткування іноземних посилок. Голосування може відбутися вже наступного тижня, а частина депутатів, які раніше виступали проти нововведень, несподівано змінили свою позицію. Про це під час круглого столу щодо змін у податковому законодавстві заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Податки посилки. Фото: з відкритих джерел

За його словами, наразі ймовірність підтримки документа у сесійній залі стала значно вищою. Причиною такого розвороту може бути не лише внутрішній політичний тиск, а й жорсткі вимоги міжнародних партнерів України.

Йдеться про законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на іноземні посилки. Це одна з умов, закріплених у меморандумі з Міжнародний валютний фонд. Україна має виконати це зобов’язання до кінця травня, інакше можуть виникнути труднощі з подальшим фінансуванням.

Більше того, ухвалення документа може стати ключовою умовою для отримання нової масштабної допомоги від Європейський Союз. За попередніми даними, ЄС розглядає можливість прив’язати частину кредитної програми на 8,4 мільярда євро саме до запуску нового механізму оподаткування.

У разі позитивного рішення парламенту перший транш фінансової допомоги Україна може отримати вже у червні. Водночас нові правила можуть викликати хвилю невдоволення серед українців, які активно замовляють товари з-за кордону через міжнародні онлайн-платформи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Верховна Рада збирається на черговий пленарний тиждень. Нардепи розповіли про рішення, які планують обговорювати на засіданнях.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що тиждень в Раді буде гарячим. За його словами, на фоні корупційних скандалів "влада готує нові податки та шкурняки".



