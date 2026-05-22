logo_ukra

BTC/USD

77312

ETH/USD

2127.28

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Податок на посилки вже на фініші: у Раді різко змінилися голоси за скандальний закон
commentss НОВИНИ Всі новини

Податок на посилки вже на фініші: у Раді різко змінилися голоси за скандальний закон

Влада поспішає виконати вимоги МВФ та ЄС: без нового ПДВ на іноземні покупки Україна ризикує втратити мільярди євродопомоги

22 травня 2026, 13:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Верховній Раді суттєво зросли шанси на ухвалення резонансного законопроєкту про оподаткування іноземних посилок. Голосування може відбутися вже наступного тижня, а частина депутатів, які раніше виступали проти нововведень, несподівано змінили свою позицію. Про це під час круглого столу щодо змін у податковому законодавстві заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Податок на посилки вже на фініші: у Раді різко змінилися голоси за скандальний закон

Податки посилки. Фото: з відкритих джерел

За його словами, наразі ймовірність підтримки документа у сесійній залі стала значно вищою. Причиною такого розвороту може бути не лише внутрішній політичний тиск, а й жорсткі вимоги міжнародних партнерів України.

Йдеться про законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на іноземні посилки. Це одна з умов, закріплених у меморандумі з Міжнародний валютний фонд. Україна має виконати це зобов’язання до кінця травня, інакше можуть виникнути труднощі з подальшим фінансуванням.

Більше того, ухвалення документа може стати ключовою умовою для отримання нової масштабної допомоги від Європейський Союз. За попередніми даними, ЄС розглядає можливість прив’язати частину кредитної програми на 8,4 мільярда євро саме до запуску нового механізму оподаткування.

У разі позитивного рішення парламенту перший транш фінансової допомоги Україна може отримати вже у червні. Водночас нові правила можуть викликати хвилю невдоволення серед українців, які активно замовляють товари з-за кордону через міжнародні онлайн-платформи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Верховна Рада збирається на черговий пленарний тиждень. Нардепи розповіли про рішення, які планують обговорювати на засіданнях. 

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що тиждень в Раді буде гарячим. За його словами, на фоні корупційних скандалів "влада готує нові податки та шкурняки".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини