“Влада готує нові податки та шкурняки”: в Раді прогнозують гарячий пленарний тиждень

З 12 травня Верховна Рада збирається на черговий пленарний тиждень. Нардепи розповіли про рішення, які планують обговорювати на засіданнях.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що тиждень в Раді буде гарячим. За його словами, на фоні корупційних скандалів "влада готує нові податки та шкурняки".

“Черговий пленарний тиждень у Верховній Раді обіцяє бути цікавим, особливо на фоні нових, у тому числі корупційних, скандалів навколо влади. Думаю, у Раду будуть викликати і Єрмака, і Умєрова — у депутатів побільшало питань після публікації нових фактів у справі "Міндічгейту", — зазначив політик.

За його словами, ймовірно знову розглядатимуть ініціативи, які подають як нібито “вимоги МВФ” - податки “на OLX”, оподаткування посилок.

“Хоча насправді за цими історіями влада часто намагається приховати власні шкурняки та подає їх суспільству під гаслами, що “це потрібно для кредиту”. Але саме влада свого часу і закладала в меморандум з МВФ історії про ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок та продажу вживаних речей – замість того, щоб боротися з контрабандою і корупцією на митниці та податковій”, — наголосив народний депутат.

Вказав він і на питання щодо правок до законопроєктів, за якими, вірогідно, приховані особисті питання — як то правка в законопроєкті про “податок на OLX” щодо контролю над гральним бізнесом та лотереями.

