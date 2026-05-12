“Влада готує нові податки та шкурняки”: в Раді прогнозують гарячий пленарний тиждень

Кречмаровская Наталия
З 12 травня Верховна Рада збирається на черговий пленарний тиждень. Нардепи розповіли про рішення, які планують обговорювати на засіданнях.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що тиждень в Раді буде гарячим. За його словами, на фоні корупційних скандалів "влада готує нові податки та шкурняки".
За його словами, ймовірно знову розглядатимуть ініціативи, які подають як нібито “вимоги МВФ” - податки “на OLX”, оподаткування посилок.
Вказав він і на питання щодо правок до законопроєктів, за якими, вірогідно, приховані особисті питання — як то правка в законопроєкті про “податок на OLX” щодо контролю над гральним бізнесом та лотереями.
