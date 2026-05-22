Налог на посылки уже на финише: в Раде резко изменились голоса за скандальный закон

В Верховной Раде существенно выросли шансы на принятие резонансного законопроекта о налогообложении иностранных посылок. Голосование может состояться уже на следующей неделе, а часть ранее выступавших против нововведений депутатов неожиданно изменили свою позицию. Об этом во время круглого стола по изменениям в налоговом законодательстве заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, сейчас вероятность поддержки документа в сессионном зале стала значительно выше. Причиной такого разворота может быть не только внутреннее политическое давление, но жесткие требования международных партнеров Украины.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем введение НДС на иностранные посылки. Это одно из условий, закрепленных в меморандуме с Международным валютным фондом. Украина должна выполнить это обязательство до конца мая, в противном случае могут возникнуть трудности с последующим финансированием.

Более того, принятие документа может стать ключевым условием получения новой масштабной помощи от Европейского Союза. По предварительным данным, ЕС рассматривает возможность привязать часть кредитной программы на 8,4 млрд евро именно к запуску нового механизма налогообложения.

В случае положительного решения парламента, первый транш финансовой помощи Украина может получить уже в июне. В то же время новые правила могут вызвать волну недовольства среди украинцев, активно заказывающих товары из-за границы через международные онлайн-платформы.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что неделя в Раде будет горячей. По его словам, на фоне коррупционных скандалов "власть готовит новые налоги и шкурняки".



