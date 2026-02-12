Підполковник ЗСУ та заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін виступив із різкою критикою на адресу нинішнього скликання українського парламенту. Офіцер переконаний, що чинний склад Верховної Ради вичерпав свій ресурс і потребує негайної заміни.

«Перетворили на якесь посміховисько»: заступник командира 3-го армійського корпусу жорстко розкритикував нардепів

"Цей склад Верховної Ради має бути замінений. Дивитись на це вже просто неможливо", — наголосив Жорін у своєму дописі.

Військовий висловив обурення низькою ефективністю та дисципліною народних обранців. За його словами, значна частина депутатів ігнорує свої прямі обов'язки. "Більшість нардепів — це якщо вони взагалі доходять до засідань — не приносять там жодної користі", — зазначив він.

Окрему увагу Максим Жорін звернув на атмосферу, що панує у стінах законодавчого органу, підкресливши, що вона дискредитує державну інституцію. "Більше того — пусті зали, вся ця фріковська поведінка вже остаточно перетворила вищий законодавчий орган на якесь посміховисько", — підсумував підполковник.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні, 12 лютого, робота Верховної Ради України була фактично паралізована нібито через масове нездужання народних обранців. Усіх депутатів, які з’явилися на робочі місця, зобов’язали здати лабораторні аналізи для встановлення причин захворювання.

Ситуація серйозно вплинула на законотворчий процес. Нардеп Олександр Федієнко повідомив, що засідання довелося закрити через відсутність кворуму. "Фізично просто не вистачило голосів для того, щоб запустити сьогодні в парламенті проголосувати законопроєкт... Тут якась епідемія, до речі, в парламенті у нас, бо всі депутати скаржаться, що животи болять, озноб, може десь потруїлися", — прокоментував він ситуацію.