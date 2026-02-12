Сьогодні, 12 лютого, робота Верховної Ради України була фактично паралізована через масове нездужання народних обранців. Усіх депутатів, які з’явилися на робочі місця, зобов’язали здати лабораторні аналізи для встановлення причин захворювання.

Епідемія чи обід у їдальні: уВР розслідують причини масового захворювання народних депутатів

Як повідомляє пресслужба апарату ВР, наразі розглядається кілька версій події. "Попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Остаточні висновки щодо можливого харчового отруєння народних депутатів будуть зроблені після проведення лабораторних досліджень", — зазначили у відомстві. Фахівці санітарно-епідеміологічної служби вже відбирають зразки продуктів у парламентській їдальні та проводять опитування потерпілих.

Ситуація серйозно вплинула на законотворчий процес. Нардеп Олександр Федієнко повідомив, що засідання довелося закрити через відсутність кворуму. "Фізично просто не вистачило голосів для того, щоб запустити сьогодні в парламенті проголосувати законопроєкт... Тут якась епідемія, до речі, в парламенті у нас, бо всі депутати скаржаться, що животи болять, озноб, може десь потруїлися", — прокоментував він ситуацію.

За словами Федієнка, симптоми спостерігаються у представників усіх фракцій: "Факт є фактом, головуючий закрив засідання. Я сподіваюся, що депутати тепер розійдуться по комітетах і округах працювати".

В апараті ВР запевнили, що перевірка розпочалася одразу після отримання перших скарг: "Одразу після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці... проводять опитування для з'ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів". Про результати лабораторних досліджень обіцяють поінформувати згодом.

