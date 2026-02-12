Подполковник ВСУ и заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин выступил с резкой критикой в адрес созыва украинского парламента. Офицер убежден, что действующий состав Верховной Рады исчерпал свой ресурс и нуждается в немедленной замене.

«Превратили в какое-то посмешище»: заместитель командира 3-го армейского корпуса жестко раскритиковал нардепов

"Этот состав Верховной Рады должен быть заменен. Смотреть на это просто невозможно", — подчеркнул Жорин в своем сообщении.

Военный выразил возмущение низкой эффективностью и дисциплиной народных избранников. По его словам, значительная часть депутатов игнорирует свои прямые обязанности. "Большинство нардепов — это если они вообще доходят до заседаний — не приносят там никакой пользы", — отметил он.

Отдельное внимание Максим Жорин обратил на царящую в стенах законодательного органа атмосферу, подчеркнув, что она дискредитирует государственный институт. "Более того — пустые залы, все это фриковское поведение уже окончательно превратило высший законодательный орган в какое-то посмешище", — подытожил подполковник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня, 12 февраля, работа Верховной Рады Украины была фактически парализована якобы из-за массового недомогания народных избранников. Всех депутатов, явившихся на рабочие места, обязали сдать лабораторные анализы для установления причин заболевания.

Ситуация оказала серьезное влияние на законотворческий процесс. Нардеп Александр Федиенко сообщил, что заседание пришлось закрыть из-за отсутствия кворума. "Физически просто не хватило голосов для того, чтобы запустить сегодня в парламенте проголосовать законопроект... Здесь какая-то эпидемия, кстати, в парламенте у нас, потому что все депутаты жалуются, что животы болят, озноб, может, где-то отравились", — прокомментировал он ситуацию.