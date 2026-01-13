Не обійшлося без скандалу: у Раді пояснили відставку Малюка

Звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ відбулося не з формальних причин, а через його принципову позицію та небажання виконувати політичні замовлення влади. Про це заявила народна депутатка Вікторія Сюмар у своєму дописі в соцмережах.

Василь Малюк. Фото: з відкритих джерел

За словами Сюмар, Малюк виявився "занадто порядним для цієї системи". Вона зазначила, що за його керівництва Служба безпеки України проводила героїчні операції в тилу ворога, водночас не будучи повністю усунутою від політичних процесів усередині країни. Зокрема, йшлося про контроль анонімних телеграм-каналів, спостереження за медіа та опозицією.

Водночас, як наголосила депутатка, навіть за таких умов СБУ не переходила певних меж і "не діяла по бєспрєдєлу". Саме це, на її думку, і стало однією з причин усунення Малюка.

Сюмар звернула увагу на роль окремих політиків у голосуванні за відставку. Вона назвала показовим те, що активну участь у процесі взяв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, якому, за словами депутатки, Малюк раніше відмовився оголошувати підозру у державній зраді. Також вона згадала Юлію Тимошенко, яка публічно позитивно відгукувалася про Малюка, але фракція якої згодом підтримала його звільнення.

На переконання Вікторії Сюмар, усунення "ліберального" керівника з офіцерським розумінням права і честі відкриває шлях до призначення людей, готових виконувати політичні доручення. Вона попередила, що такі рішення можуть означати настання "темних часів" і вкотре засвідчують високий рівень цинізму в українській політиці.

