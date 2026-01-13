logo

Не обошлось без скандала: в Раде объяснили отставку Малюка
commentss НОВОСТИ Все новости

Не обошлось без скандала: в Раде объяснили отставку Малюка

Сюмар заявила о политических мотивах увольнения и предупредила о «темных временах»

13 января 2026, 16:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ произошло не по формальным причинам, а по его принципиальной позиции и нежеланию выполнять политические заказы власти. Об этом заявила народная депутат Виктория Сюмар в своем сообщении в соцсетях.

Не обошлось без скандала: в Раде объяснили отставку Малюка

Василий Малюк. Фото: из открытых источников

По словам Сюмар, Малюк оказался "слишком порядочным для этой системы". Она отметила, что при его руководстве Служба безопасности Украины проводила героические операции в тылу врага, в то же время не будучи полностью отстранена от политических процессов внутри страны. В частности, речь шла о контроле анонимных телеграмм-каналов, наблюдении за медиа и оппозицией.

В то же время, как подчеркнула депутат, даже при таких условиях СБУ не переходила определенные границы и "не действовала по беспределу". Именно это, по ее мнению, и явилось одной из причин устранения Малюка.

Сюмар обратила внимание на роль отдельных политиков в голосовании за отставку. Она назвала показательным то, что активное участие в процессе принял председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, которому, по словам депутата, Малыш ранее отказался объявлять подозрение в государственной измене. Также она вспомнила Юлию Тимошенко, которая публично положительно отзывалась о Малюке, но фракция которой впоследствии поддержала его увольнение.

По мнению Виктории Сюмар, устранение "либерального" руководителя с офицерским пониманием права и чести открывает путь к назначению людей, готовых выполнять политические поручения. Она предупредила, что такие решения могут означать наступление "темных времен" и в очередной раз свидетельствуют о высоком уровне цинизма в украинской политике.

Читайте на портале "Комментарии" — Комитет ВРУ по вопросам обороны пересмотрел вчерашнее решение и повторно проголосовал за отставку Василия Малюка с должности Главы СБУ. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк.




