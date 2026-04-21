Нардепка від фракції “Слуга народу” Шуляк “засвітила” сукню: вартість здивувала

Народні депутати не відмовляють собі в обновках гардероба, прикрас, аксесуарів. Однак деякі придбання відверто дивують своєю ціною.

Олена Шуляк. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за всіма новинками, які з'являються у депутатів всіх рівнів, політиків, посадовців та медійних осіб, розповіла про вартість сукні народної депутатки від фракції “Слуга народу” Олени Шуляк.

“Депутат від “Слуги народу” Олена Шуляк обновила сукню. Ну як оновила — на ній Max Mara зі старої колекції, куплене зі знижкою 60%. Ціна — 10 716 гривень. Пішла з посади голови партії — і одразу почала одягатися на розпродажі”, — акцентувала вона.

Раніше у Шуляк помічали значно дорожчі речі. Приміром сумка італійської марки Angnona вартістю 1 380 євро. Також Шуляк вигуляла новий комплект прикрас. Вартість сережок — 109 500 грн. Каблучка — 79 500 грн.

Перед новим роком Шуляк “засвітила” хутряну жилетку також від Max Mara за 1389 євро.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ексглава МЗС України Кулеба “засвітив” светр, вартістю майже 40 тис. грн

“Колишній глава МЗС Дмитро Кулеба записав відео до свого 45-річчя в образі простого хлопця — у кросівках з протертими носками. Але светр від ISAIA все зіпсував. Ціна такого зараз — 39 240 грн”, — зазначила блогерка.

Раніше блогерка повідомляла про весняні обновки гардероба нареченої Кулеби, Світлани Павелецької. На ній капелюшок від Ruslan Baginskiy за 14 580 грн та сумка JW Anderson. Її вартість — 207 доларів по акції. Також Павелецька "засвітила" сумку бренду Lanvin за 1 759 доларів.



