Нардепка від фракції “Слуга народу” Шуляк “засвітила” сукню: вартість здивувала

Кречмаровская Наталия
Народні депутати не відмовляють собі в обновках гардероба, прикрас, аксесуарів. Однак деякі придбання відверто дивують своєю ціною.
Олена Шуляк. Фото з відкритих джерел
Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за всіма новинками, які з'являються у депутатів всіх рівнів, політиків, посадовців та медійних осіб, розповіла про вартість сукні народної депутатки від фракції “Слуга народу” Олени Шуляк.
Раніше у Шуляк помічали значно дорожчі речі. Приміром сумка італійської марки Angnona вартістю 1 380 євро. Також Шуляк вигуляла новий комплект прикрас. Вартість сережок — 109 500 грн. Каблучка — 79 500 грн.
Перед новим роком Шуляк “засвітила” хутряну жилетку також від Max Mara за 1389 євро.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ексглава МЗС України Кулеба “засвітив” светр, вартістю майже 40 тис. грн
“Колишній глава МЗС Дмитро Кулеба записав відео до свого 45-річчя в образі простого хлопця — у кросівках з протертими носками. Але светр від ISAIA все зіпсував. Ціна такого зараз — 39 240 грн”, — зазначила блогерка.
Раніше блогерка повідомляла про весняні обновки гардероба нареченої Кулеби, Світлани Павелецької. На ній капелюшок від Ruslan Baginskiy за 14 580 грн та сумка JW Anderson. Її вартість — 207 доларів по акції. Також Павелецька "засвітила" сумку бренду Lanvin за 1 759 доларів.