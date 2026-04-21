logo

BTC/USD

75921

ETH/USD

2312.91

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Нардепка от фракции "Слуга народа" Шуляк "засветила" платье: стоимость удивила
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепка от фракции "Слуга народа" Шуляк "засветила" платье: стоимость удивила

21 апреля 2026, 14:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные депутаты не отказывают себе в обновках гардероба, украшений, аксессуаров. Однако некоторые приобретения откровенно удивляют своей ценой.

Нардепка от фракции "Слуга народа" Шуляк "засветила" платье: стоимость удивила

Елена Шуляк. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за всеми новинками, которые появляются у депутатов всех уровней, политиков, должностных лиц и медийных лиц, рассказала о стоимости платья народного депутата от фракции "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк обновила платье. Ну как обновила — на нем Max Mara из старой коллекции, купленное со скидкой 60%. Цена — 10 716 гривен. Ушла с должности председателя партии — и сразу начала одеваться на распродаже", — акцентировала она.

Нардепка от фракции ”Слуга народа” Шуляк ”засветила” платье: стоимость удивила - фото 2

Ранее у Шуляк замечали гораздо более дорогие вещи. Например, сумка итальянской марки Angnona стоимостью 1 380 евро. Также Шуляк выгуляла новый комплект украшений. Стоимость сережек – 109 500 грн. Кольцо – 79 500 грн.

Перед новым годом Шуляк "засветила" меховую жилетку также от Max Mara за 1389 евро.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что экс-глава МИД Украины Кулеба "засветил" свитер стоимостью почти 40 тыс. грн.

"Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба записал видео к своему 45-летию в образе простого парня — в кроссовках с протертыми носками. Но свитер от ISAIA все испортил. Цена такого сейчас — 39 240 грн", — отметила блогер.

Ранее блогер сообщала о весенних обновках гардероба невесты Кулебы, Светланы Павелецкой. На ней шляпка от Ruslan Baginskiy за 14580 грн и сумка JW Anderson. Ее стоимость – 207 долларов по акции. Также Павелецкая "засветила" сумку бренда Lanvin за 1759 долларов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/harley_with_love/5620
Теги:

Новости

Все новости