Нардепка Шуляк “засвітила” нову сумку: вартість обновки вражає

Гардероб та аксесуари народних депутатів завжди привертають увагу громадськості, адже народні обранці обирають дорогі бренди.

Олена Шуляк. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, яка пильно слідкує за новими придбаннями топпосадовців, медійних осіб, розповіла, скільки коштує сумка народної депутатки Олени Шуляк.

“Колишня голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вигуляла нову сумочку. Італійська марка Angnona. Ціна – 1 380 євро. Без нових Van Cleef не рахується”, — написала блогерка.

Раніше Harley Quinn розповідала про вартість прикрас Олени Шуляк.

“Колишня голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк вигуляла новий комплект прикрас. Вартість сережок — 109 500 грн. Каблучка — 79 500 грн. Уявляю, що вона начепить на себе, коли Трамп приїде до Ради”, — зазначила нардепка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у грудні 2025 року на вулиці було відчутно прохолодно. І хоча грудень радував помірною погодою, однак все ж змусив діставати із шафи теплі речі. Або купувати нові, особливо жінок, адже яка жінка не любить потішити себе обновками. Нове хутро помітили і у голови партії “Слуги народу” Олени Шуляк.

В Україні “відкрився” сезон шуб, пише блогерка Harley Quinn. “Олена Шуляк вирішила не випадати з модного порядку денного і купила собі Max Mara за 1389 євро”, — повідомила блогерка.

Раніше вона повідомляла, що на вулиці Києва, як і всіх столиць світу, повертається мода на хутряні шуби — як символ “тихої розкоші” (quiet luxury) протиставленого мінімалізму stealth wealth. Цього року, за її словами, особливий попит на соболя, рись та фарбованих куниць.



