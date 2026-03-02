logo_ukra

Нардепка Шуляк "засвітила" нову сумку: вартість обновки вражає
НОВИНИ

Нардепка Шуляк “засвітила” нову сумку: вартість обновки вражає

Народна депутатка Шуляк “засвітила” сумку італійського бренду

2 березня 2026, 17:33
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гардероб та аксесуари народних депутатів завжди привертають увагу громадськості, адже народні обранці обирають дорогі бренди.

Нардепка Шуляк “засвітила” нову сумку: вартість обновки вражає

Олена Шуляк. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, яка пильно слідкує за новими придбаннями топпосадовців, медійних осіб, розповіла, скільки коштує сумка народної депутатки Олени Шуляк. 

“Колишня голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вигуляла нову сумочку. Італійська марка Angnona. Ціна – 1 380 євро. Без нових Van Cleef не рахується”, — написала блогерка.

Нардепка Шуляк “засвітила” нову сумку: вартість обновки вражає - фото 2

Раніше Harley Quinn розповідала про вартість прикрас Олени Шуляк. 

“Колишня голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк вигуляла новий комплект прикрас. Вартість сережок — 109 500 грн. Каблучка — 79 500 грн. Уявляю, що вона начепить на себе, коли Трамп приїде до Ради”, — зазначила нардепка. 

Нардепка Шуляк “засвітила” нову сумку: вартість обновки вражає - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у грудні 2025 року на вулиці було відчутно прохолодно. І хоча грудень радував помірною погодою, однак все ж змусив діставати із шафи теплі речі. Або купувати нові, особливо жінок, адже яка жінка не любить потішити себе обновками. Нове хутро помітили і у голови партії “Слуги народу” Олени Шуляк.

В Україні “відкрився” сезон шуб, пише блогерка Harley Quinn.  “Олена Шуляк вирішила не випадати з модного порядку денного і купила собі Max Mara за 1389 євро”, — повідомила блогерка. 

Раніше вона повідомляла, що на вулиці Києва, як і всіх столиць світу, повертається мода на хутряні шуби — як символ “тихої розкоші” (quiet luxury) протиставленого мінімалізму stealth wealth. Цього року, за її словами, особливий попит на соболя, рись та фарбованих куниць.




Джерело: https://t.me/harley_with_love/5250
