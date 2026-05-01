Нардепка Шуляк "засвітила" нове взуття люксового бренду: ціна вражає
Нардепка Шуляк “засвітила” нове взуття люксового бренду: ціна вражає

Народна депутатка Шуляк “засвітила” нові мокасини

1 травня 2026, 14:04
Кречмаровская Наталия

Народні депутати обирають люксові бренди — навіть після зниження ціни вартість захмарна для українців, хто намагається вижити на мінімальну зарплату чи пенсію. Чергову покупку засвітила 

Нардепка Шуляк “засвітила” нове взуття люксового бренду: ціна вражає

Олена Шуляк. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn розповіла про обновку в гардеробі колишньої голови партії “Слуга народу” Олени Шуляк. Зауважила, що обновка знову з розпродажу. 

“На цей раз на ній мокасини Sergio Rossi. Вартість — 16 991 грн. Я так розумію, що новий набір від Van Cleef чекати не варто. Усі здали до ломбарду”, — іронічно написала блогерка. 

Нагадаємо, раніше портал “Коментарі” писав про вартість сукні народної депутатки від фракції “Слуга народу” Олени Шуляк. 

“Депутатка від “Слуги народу” Олена Шуляк обновила сукню. Ну як оновила — на ній Max Mara зі старої колекції, куплена зі знижкою 60%. Ціна — 10 716 гривень. Пішла з посади голови партії — і одразу почала одягатися на розпродажі”, — акцентувала блогерка.

Однак в гардеробі Шуляк є і значно дорожчі речі. Приміром сумка італійської марки Angnona вартістю 1 380 євро. Також Шуляк вигуляла новий комплект прикрас. Вартість сережок — 109 500 грн. Каблучка — 79 500 грн. Перед новим роком Шуляк “засвітила” хутряну жилетку також від Max Mara за 1389 євро. 

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко "засвітила" нову куртку від американського бренду.

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у куртці американського бренду Mother. На офіційному сайті така зараз за акцією коштує 304 долари”, — написала блогерка. 

Загалом останнім часом Harley Quinn писала про чимало обновок прем’єрки Свириденко. Так на зустріч з принцом Гаррі Свириденко обрала бренд One by One. Цього разу вартість піджака — 3690 грн. 




Джерело: https://t.me/harley_with_love/5710
