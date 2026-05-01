Нардепка Шуляк "засветила" новую обувь люксового бренда: цена впечатляет

Народные депутаты выбирают люксовые бренды – даже после снижения цены стоимость заоблачная для украинцев, пытающихся выжить на минимальную зарплату или пенсию. Очередную покупку засветила

Блогер Harley Quinn рассказала об обновке в гардеробе бывшего главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк. Заметила, что обновка снова з распродажи.

"На этот раз на ней мокасины Sergio Rossi. Стоимость – 16 991 грн. Я так понимаю, что новый набор от Van Cleef ждать не стоит. Все сдали в ломбард", – иронично написала блогер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о стоимости платья народного депутата от фракции "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк обновила платье. Ну как обновила — на ней Max Mara из старой коллекции, купленная со скидкой 60%. Цена — 10 716 гривен. Ушла с должности главы партии — и сразу начала одеваться на распродаже", — акцентировала блогер.

Однако в гардеробе Шуляк есть и гораздо более дорогие вещи. Например сумка итальянской марки Angnona стоимостью 1 380 евро. Также Шуляк выгуляла новый комплект украшений. Стоимость сережек – 109 500 грн. Кольцо – 79 500 грн. Перед новым годом Шуляк "засветила" меховую жилетку также от Max Mara за 1389 евро.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко "засветила" новую куртку от американского бренда.

"Премьер-министр Юлия Свириденко в куртке американского бренда Mother. На официальном сайте такая сейчас по акции стоит 304 доллара", — написала блогер.

В целом в последнее время Harley Quinn писала о многих обновках премьера Свириденко. Так, на встречу с принцем Гарри Свириденко выбрала бренд One by One. На этот раз стоимость пиджака – 3690 грн.



