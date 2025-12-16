Нардепка Ганна Скороход, яка є підозрюваною у корупції, виступила у Верховній Раді та описала уявну країну з верховенством права, презумпцією невинуватості, незалежними судами, відсутністю війни, корупції та політичних переслідувань. За її словами, у цій країні захищені військові, ветерани, діти й літні люди, поважаються свобода слова, опозиція та демократія.

Нардепка Ганна Скороход у Раді розповіла про свій сон

"Я прокинулась в правовій державі Україна, де панує верховенство права. Де найвищою цінністю є людське життя. Де немає кровопролитної війни. Де корупція апріорі неможлива", – виступила нардепка.

Наприкінці виступу депутатка заявила, що описане — лише сон, а реальність, за її словами, є "пародією РФ". Вона також наголосила, що її неможливо залякати чи змусити мовчати.

"Якщо хтось думає, що мене зламали або налякали — вам це не вдасться. Ви маєте мене вбити, якщо хочете закрити мені рота. Інакше у вас це не вийде", – наголосила політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Скороход судять за нібито створення злочинної групи та пропозицію 250 тис. доларів підприємцю за домовленість щодо санкцій РНБО проти компанії-конкурента. Як встановило розслідування, депутатка Анна Скороход нібито залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря. За матеріалами справи, під час перемовин про суму та строки передачі неправомірної вигоди фігуранти погодилися розділити виплати на два транші.

Їй обрали заставу у 3 млн 28 тисяч гривень, і вона вийшла з СІЗО під електронним браслетом. Слідство триває, запобіжний захід оскаржують у суді.