За $250 тисяч зловмисники на чолі з нардепкою пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка Скороход

Як встановило розслідування, депутатка Анна Скороход залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря.

За матеріалами справи, під час перемовин про суму та строки передачі неправомірної вигоди фігуранти погодилися розділити виплати на два транші.

Для власної перестраховки та гарантованого стягнення всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії вказали написати розписку про начебто запозичення коштів.

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабаря на суму 125 тис. доларів США прямо в центрі Києва.

Після отримання траншу "клієнту" повідомили, що цю частину нібито передадуть посадовцям РНБО.

Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки фігуранти не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання народної обраниці та її спільників виявлено докази злочинної діяльності.

На підставі доказової бази, зібраної співробітниками СБУ, НАБУ та САП, учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурення до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні у Анни Скороход проводили обшуки.