Нардепка Анна Скороход, подозреваемая в коррупции, выступила в Верховной Раде и описала воображаемую страну с верховенством права, презумпцией невиновности, независимыми судами, отсутствием войны, коррупции и политических преследований. По ее словам, в этой стране защищены военные, ветераны, дети и пожилые люди, уважаются свобода слова, оппозиция и демократия.

Нардепка Анна Скороход в Раде рассказала о своем сне

"Я проснулась в правовом государстве Украина, где властвует верховенство права. Где наивысшая ценность — человеческая жизнь. Где нет кровопролитной войны Где коррупция априори невозможна", – выступила нардепка.

В конце выступления депутат заявила, что описанное — только сон, а реальность, по ее словам, является "пародией РФ". Она также подчеркнула, что ее невозможно запугать или заставить молчать.

"Если кто-то думает, что меня сломали или испугали – вам это не удастся. Вы должны меня убить, если хотите закрыть мне рот. Иначе у вас это не получится", – подчеркнула политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Скороход судят за якобы создание преступной группы и предложение 250 тыс. долларов предпринимателю за договоренность о санкциях СНБО против компании-конкурента. Как установило расследование, депутат Анна Скороход якобы привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки. По материалам дела, во время переговоров о сумме и сроках передачи неправомерной выгоды фигуранты согласились разделить выплаты на два транша.

Ей избрали залог в 3 млн 28 тысяч гривен, и она вышла из СИЗО с электронным браслетом. Следствие продолжается, мера пресечения обжалуется в суде.