НАБУ і САП викрили злочинну групу: у її складі опинилися діючі нардепи

Кравцев Сергей
НАБУ та САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні САП у Телеграм.
Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел
За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у Державній податковій службі України сьогодні підтвердили, що детективи НАБУ проводять обшуки у центральному офісі та кількох регіональних управліннях. Слідчі дії відбулися, зокрема, у ДПС Хмельницької та Миколаївської областей.
За офіційною інформацією податкової, кримінальне провадження стосується подій, що відбувалися протягом 2024 року та завершилися на початку 2025-го. Справа пов'язують із діяльністю ризикових компаній та можливими порушеннями в процесі їх адміністрування.
Також видання "Коментарі" повідомляло – за 250 тисяч доларів зловмисники на чолі з нардепом пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Як встановило розслідування, депутат Ганна Скороход залучила до "схеми" свого помічника та кількох посередників, один із яких відповідав за отримання хабара.