Головна Новини Політика рада НАБУ і САП викрили злочинну групу: у її складі опинилися діючі нардепи
commentss НОВИНИ Всі новини

НАБУ і САП викрили злочинну групу: у її складі опинилися діючі нардепи

Учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України

27 грудня 2025, 12:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

НАБУ та САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні САП у Телеграм.

НАБУ і САП викрили злочинну групу: у її складі опинилися діючі нардепи

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

"НАБУ та САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", — повідомили у прес-службі САП.

Наголошується, що за даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Державній податковій службі України сьогодні підтвердили, що детективи НАБУ проводять обшуки у центральному офісі та кількох регіональних управліннях. Слідчі дії відбулися, зокрема, у ДПС Хмельницької та Миколаївської областей.

За офіційною інформацією податкової, кримінальне провадження стосується подій, що відбувалися протягом 2024 року та завершилися на початку 2025-го. Справа пов'язують із діяльністю ризикових компаній та можливими порушеннями в процесі їх адміністрування.

Також видання "Коментарі" повідомляло – за 250 тисяч доларів зловмисники на чолі з нардепом пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як встановило розслідування, депутат Ганна Скороход залучила до "схеми" свого помічника та кількох посередників, один із яких відповідав за отримання хабара.



